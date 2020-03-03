تسجيل الدخول
» » الملك سلمان يتلقى اتصالاً من ملك البحرين أكد خلاله دعم إجراءات المملكة لمواجهة كورونا

الملك سلمان يتلقى اتصالاً من ملك البحرين أكد خلاله دعم إجراءات المملكة لمواجهة كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-03T01:29:12+03:00
2020-03-03T01:30:32+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
الملك سلمان يتلقى اتصالاً من ملك البحرين أكد خلاله دعم إجراءات المملكة لمواجهة كورونا

كل الوطن – واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وأكد جلالة ملك مملكة البحرين خلال الاتصال دعم البحرين لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا، حماية لمواطنيها والمقيمين والقادمين للعمرة والزيارة.

اقرأ أيضا...

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقدير لجلالته، على دعم مملكة البحرين لكل أشكال الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة في سبيل الوقاية من هذا الفيروس الخطير.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373056

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.