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الأزمة تشتعل بين محمد رمضان ونقابة المهن الموسيقية في مصر

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : منذ 22 ثانية
الأزمة تشتعل بين محمد رمضان ونقابة المهن الموسيقية في مصر

اشتعلت الأزمة بين الفنان محمد رمضان ونقابة المهن الموسيقية في مصر.

ووصف سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية في مصر الموسيقار أحمد رمضان، طرح الفنان محمد رمضان، لأغنية “أنت جدع”، بـ”البلطجة”.

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ونقلت صحيفة الوطن المصرية عن سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية قوله إن محمد رمضان دخل في تحد كبير مع نقابة المهن الموسيقية التي يترأسها الفنان هاني شاكر، وقراره بمنع أغاني المهرجانات وعدم التعامل معها.

وأشار إلى أنه سيتعامل مع هذه الأزمة، بشكل قانوني، إذ إنه سيعمل على تحميل الأغنية على قرص مدمج، وسيتقدم ببلاغ يتهم فيه محمد رمضان بمزاولة مهنة دون تصريح، قائلا: ” نحن في دولة قانون، ولن نسمح لأي شخص مخالفة قرار النقابة”.

وأوضح أن مخالفة قرار الموسيقيين بالمنع، قد يعرض صاحبها إلى الحبس أو الغرامة وفقا للقانون، محذرا أي مطرب مهرجانات من طرح أي أغان مجددًا، حتى لا يضع نفسه تحت طائلة القانون: “لن نقف مكتوفي الأيدي”.

المصدر: البيان الالكتروني

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373059

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