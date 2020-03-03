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وفاة فلبينية وإصابة 9 أخريات بانقلاب حافلتهن في السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-03T11:08:26+03:00
2020-03-03T11:09:38+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
وفاة فلبينية وإصابة 9 أخريات بانقلاب حافلتهن في السعودية

استقبل قسم الطوارئ في مستشفى الخاصرة العام بالسعودية 10 عاملات فلبينيات، تعرضت حافلة كانت تقلهن لحادث على طريق الرياض الطائف السريع، أدى إلى وفاة إحداهن.

وأوضح مدير المستشفى تركي العصيمي، أن “المستشفى استنفر كافة طواقمه الطبية حين تلقي البلاغ، حيث استقبل قسم الطوارئ 10 حالات، منها حالة واحدة وفاة في موقع الحادث، وأخرى إصابتها حرجة”.

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وأضاف: “أحيلت الحالة الحرجة لمستشفى القويعية لإنقاذ حياتها، وبقية المصابات أدخلن للعلاج والملاحظة”.

ووقع الحادث، عندما كانت الحافلة قادمة من محافظة جدة إلى الرياض، إثر انعطاف قاس وتجاوز السائق السرعة، مما جعل الحافلة تخرج عن مسارها وتنقلب عدة مرات.

المصدر: سبق

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373063

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