كل الوطن- متابعات- الرياض : ألتقى الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي بمكتبه في القاهرة بالسفير أنطونيو باتريوتا سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية وذلك بناءاً على طلب السفير البرازيلي، وقدم السفير البرازيلي شرحاً لموقف جمهورية البرازيل الاتحادية في ضوء التحركات والقرارات الأخيرة التي اتخذتها دولة البرازيل تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً على أن البرازيل تربطها علاقات تاريخية مع العالم العربي وأن البرازيل من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين على مستوى العالم.

وأكد رئيس البرلمان العربي للسفير البرازيلي رفض البرلمان العربي لما قامت به جمهورية البرازيل الاتحادية مؤخراً من قرارات وتحركات ومنها: فتح مكتب تجاري دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة، والزيارة التي قام بها بعض أعضاء مجلس النواب البرازيلي لمستوطنة “بساغوت” الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية في شهر ديسمبر الماضي.

وحمل السلمي السفير البرازيلي رسالة للمسؤولين في جمهورية البرازيل الاتحادية تتضمن طلب مراجعة موقفهم والعدول عن هذه القرارات والزيارات المرفوضة وغير القانونية، والالتزام بالقانون الدولي وبما أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من قرارات بشأن القضية الفلسطينية، حفاظاً على العلاقات التاريخية الوطيدة والروابط والمصالح المشتركة بين الدول العربية ودولة البرازيل وبين الشعبين العربي والبرازيلي.