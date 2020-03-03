وقال وزير الصحة د. توفيق الربيعة في عرض صحفي قدمه لدى ترؤسه أمس اجتماع اللجنة العليا المشكلة للوقاية من مرض كورونا الجديد covid19، والذي عقد بمقر الهيئة العامة للغذاء والدواء بالرياض، «نتابع بدقة جميع القادمين للمملكة، خصوصاً من الدول التي تعاني خطورة في هذا المرض، ويتم فحص أي حالة اشتباه والتأكد من سلامتها».
وكشف عن فحص 298 حالة اشتباه، مؤكداً سلامتها جميعاً، لافتاً إلى أن وزارة الصحة رفعت الاستعدادات الصحية لتعزيز الوقاية من هذا المرض.
وأضاف: نحن الآن في اجتماع اللجنة المشكلة من مقام خادم الحرمين الشريفين والمكونة من 17 جهة مختلفة، لكي نعمل معاً كمنظومة واحدة للوقاية من هذا المرض، والاستعداد لا قدر الله في حال ظهور أي حالات من المرض في المملكة. وأعرب د. الربيعة عن شكره لجميع أعضاء اللجنة وجميع الجهات المشاركة على اهتمامهم وحرصهم في تعزيز سبل الوقاية، مؤكداً على جميع المواطنين والمقيمين الرجوع لوزارة الصحة في كل ما يتعلق بسبل الوقاية من هذا المرض، سائلاً المولى عز وجل أن يحمي الجميع.