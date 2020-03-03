وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالة معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة. إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

الرياض – واس : أعلنت وزارة الصحة أمس عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده. وقالت وزارة الصحة إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.

وقال وزير الصحة د. توفيق الربيعة في عرض صحفي قدمه لدى ترؤسه أمس اجتماع اللجنة العليا المشكلة للوقاية من مرض كورونا الجديد covid19، والذي عقد بمقر الهيئة العامة للغذاء والدواء بالرياض، «نتابع بدقة جميع القادمين للمملكة، خصوصاً من الدول التي تعاني خطورة في هذا المرض، ويتم فحص أي حالة اشتباه والتأكد من سلامتها».

وكشف عن فحص 298 حالة اشتباه، مؤكداً سلامتها جميعاً، لافتاً إلى أن وزارة الصحة رفعت الاستعدادات الصحية لتعزيز الوقاية من هذا المرض.

وأضاف: نحن الآن في اجتماع اللجنة المشكلة من مقام خادم الحرمين الشريفين والمكونة من 17 جهة مختلفة، لكي نعمل معاً كمنظومة واحدة للوقاية من هذا المرض، والاستعداد لا قدر الله في حال ظهور أي حالات من المرض في المملكة. وأعرب د. الربيعة عن شكره لجميع أعضاء اللجنة وجميع الجهات المشاركة على اهتمامهم وحرصهم في تعزيز سبل الوقاية، مؤكداً على جميع المواطنين والمقيمين الرجوع لوزارة الصحة في كل ما يتعلق بسبل الوقاية من هذا المرض، سائلاً المولى عز وجل أن يحمي الجميع.