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إيران تعلن ارتفاع عدد نواب البرلمان المصابين بـ”كورونا” إلى 23 شخصا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
إيران تعلن ارتفاع عدد نواب البرلمان المصابين بـ”كورونا” إلى 23 شخصا

أعلن البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد النواب المصابين بفيروس “كورونا” المستجد إلى 23 برلمانيا.

وأوضح نائب البرلمان الإيراني، عبد الرضا مصري، في اجتماع مع الصحفيين، أن “المصابين كانوا على تواصل مباشر مع الناس في المدن وحملوا الفيروس من مناطق مختلفة في البلاد”.
ونصح مصري، النواب المنتخبين حديثا والدوائر الانتخابية بقطع تواصلهم مع الناس في الوقت الراهن، حتى “لا يصابوا بالفيروس ويتضرروا” وخاصة في أيام عيد النيروز الموافق 21 الحادي والعشرين مارس/ آذار.

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وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 66 حالة، مجددة الدعوة للمواطنين بالبقاء في المنازل.

وذكر مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئیسي، أن “عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 1501، وعدد الوفيات 66 والمتعافين 291″، مشيرا إلى اكتشاف “523 إصابة جديدة و 12 حالة وفاة خلال الـ 24 الساعة الماضية”.

المصدر: سبوتنيك

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373118

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