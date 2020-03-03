“شؤون الحرمين” تعلن 6 إجراءات جديدة للوقاية من “كورونا”

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تكثيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال محمد مصلح الجابري، وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، إن “مراحل الإجراءات الاحترازية تضم جهازاً يضخ الرذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات والسجاد، ومعقمات للأيدي توزع على مداخل الأبواب وجميع الفراغات والمصليات”، بحسب موقع صحيفة “المواطن” السعودي.

وأضاف، “كذلك متابعة السجاد وتعقيمه من خلال زيادة خط التعقيم بمغسلة السجاد وتسريع عجلة تغيير السجاد في المسجد الحرام، وزيادة عدد مرات الغسيل الرئيسية إلى 6 غسلات رئيسية”.

وتابع بأن الإجراءات تشمل أيضا “توفير الغسلات الطارئة وقت الحاجة، وزيادة عدد غسلات دورات المياه إلى 6 غسلات رئيسية، وتعقيم أحواض نوافير زمزم وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولا بأول”.

وأشار إلى “إقفال الهواء الراجع من التهوية المقدرة نسبته 25% بالتوسعة السعودية الثانية، ليصبح إجمالي نسبة الهواء المخصص للتلطيف والتبريد 100%”.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان أصدرته، أمس الاثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة لمواطن قادم من إيران.

وذكرت الوزارة، في بيانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، دون أن يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران”.

وأوضحت الوزارة أن “الحالة معزولة في المستشفى وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات المعتمدة”.

المصدر: سبوتنيك