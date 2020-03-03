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الاشتراطات الصحية تغلق 215 منشأة في الخبر

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
الاشتراطات الصحية تغلق 215 منشأة في الخبر

كل الوطن – الرياض

أغلقت إدارة صحة البيئة في بلدية محافظة الخبر 215 منشأة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م.،سلطان الزايدي، أن البلدية نفذت حملات تفتيشية ورقابية على جميع المنشآت الصحية بما في ذلك المطاعم والبقالات، البوفيهات، صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس، حيث قامت الفرق الرقابية بزيارة 3300 منشأة أسفرت عن رصد 395 مخالفة، وإغلاق 215 منشأة غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية وإتلاف 320 كيلوجرام و 120 لتر من المواد الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث طبقت الاجراءات النظامية على المنشآت المخالفة، حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات البلدية .

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وبين الزايدي، أن أغلب المخالفات التي تم رصدها تمثلت في : عدم وجود شهادات صحية للعاملين أو انتهائها، تدني مستوى النظافة للعاملين، عدم الاهتمام بالنظافة العامة في مواقع إعداد الطعام وتخزينها، عدم مراعاه التدابير الوقائية الصحية من قبل العاملين في المنشآت الغذائية منها : عدم ارتداء قفازات وكمامات أثناء إعداد الأطعمة، سوء نظافة الأسطح الملامسة للغذاء، عدم وجود مصائد حشرات، عدم ارتداء الزي الرسمي، عدم وجود أجهزة تعقيم في صوالين الحلاقة وتكرار استخدام المياه في مغاسل الملابس .

وأكد الزايدي، أن الحملات التفتيشية مستمرة من خلال تخصيص فريق من المراقبين المؤهلين لمتابعة المنشآت الصحية وضمان الصحة العامة، وأن هذه الحملات تهدف للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية، حاثاً المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية من خلال مركز 940.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373126

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