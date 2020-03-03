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الرئيسية » عربي ودولي » غوتيريش يشيد باتفاق واشنطن و”طالبان” .. وأعرب عن تقديره البالغ لدور قطر
غوتيريش يشيد باتفاق واشنطن و”طالبان” .. وأعرب عن تقديره البالغ لدور قطر
2020-03-03T18:00:33+03:00
2020-03-03T18:02:14+03:00عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373158
مع الدكتور فادي نصر
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