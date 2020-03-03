تسجيل الدخول
» » غوتيريش يشيد باتفاق واشنطن و”طالبان” .. وأعرب عن تقديره البالغ لدور قطر

غوتيريش يشيد باتفاق واشنطن و”طالبان” .. وأعرب عن تقديره البالغ لدور قطر

كل الوطن- فريق التحرير
2020-03-03T18:00:33+03:00
2020-03-03T18:02:14+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
غوتيريش يشيد باتفاق واشنطن و”طالبان” .. وأعرب عن تقديره البالغ لدور قطر

كل الوطن- وكالات  – الدوحة :  أشاد أمين عم الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتوصل إلى اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية في الدوحة، السبت.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه غوتيريش لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة آل ثاني خلال الاتصال “بنجاح الوساطة التي بذلتها دولة قطر بين “الولايات المتحدة” و “طالبان”، والتي توجت بتوقيع اتفاق إحلال السلام بين الطرفين.”

وأعرب غوتيريش خلال الاتصال عن “تقديره البالغ لدور قطر في الوصول إلى هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم في نشر الأمن والاستقرار في أفغانستان.” بحسب ذات المصدر.

وأشاد أيضاً “بجهود الدوحة الدائمة والحثيثة من أجل حل النزاعات بالطرق السلمية، وحرصها على استتباب الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.”

وتعاني أفغانستان من حرب مستمرة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، بحكم “طالبان”، لارتباطها بتنظيم “القاعدة”، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة، يوم 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.

ورعت الدوحة، منذ العام الماضي، جولات تفاوض بين واشنطن و”طالبان” حتى تكللت بتوقيع الاتفاق.

وبموجب الاتفاق، ستسحب واشنطن جنودها تدريجيًا من أفغانستان، مقابل ضمانات أمنية من “طالبان”، وتعهّد الطرفان بعقد محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية. –

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373158

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.