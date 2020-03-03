غوتيريش يشيد باتفاق واشنطن و”طالبان” .. وأعرب عن تقديره البالغ لدور قطر

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه غوتيريش لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة آل ثاني خلال الاتصال “بنجاح الوساطة التي بذلتها دولة قطر بين “الولايات المتحدة” و “طالبان”، والتي توجت بتوقيع اتفاق إحلال السلام بين الطرفين.” وأعرب غوتيريش خلال الاتصال عن “تقديره البالغ لدور قطر في الوصول إلى هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم في نشر الأمن والاستقرار في أفغانستان.” بحسب ذات المصدر. وأشاد أيضاً “بجهود الدوحة الدائمة والحثيثة من أجل حل النزاعات بالطرق السلمية، وحرصها على استتباب الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.” وتعاني أفغانستان من حرب مستمرة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، بحكم “طالبان”، لارتباطها بتنظيم “القاعدة”، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة، يوم 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه. ورعت الدوحة، منذ العام الماضي، جولات تفاوض بين واشنطن و”طالبان” حتى تكللت بتوقيع الاتفاق. وبموجب الاتفاق، ستسحب واشنطن جنودها تدريجيًا من أفغانستان، مقابل ضمانات أمنية من “طالبان”، وتعهّد الطرفان بعقد محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية. –