فرنسا تسجل رابع وفاة بـ”كورونا” وارتفاع عدد المصابين إلى 204

ونقلت صحيفة “لوباريسان” عن الإدارة العامة للصحة أن “رجلاً يبلغ من العمر 92 عاما توفي اليوم في منطقة “موربيان” غربي البلاد ليبلغ عدد الوفيات أربع”.

في السياق ذاته، أعلنت الوكالة الوطنية الفرنسية للصحة العامة اليوم عن تجاوز فرنسا عتبة الـ 200 حالة إصابة بفيروس كورونا في الوقت الذي تتخوف فيه السلطات من تصاعد وتيرة انتشار الفيروس.

وقالت الوكالة الوطنية للصحة العامة على موقعها الاكتروني إن “عدد الأشخاص المصابين بالفيروس حتى الآن وصل لـ 204 أشخاص”.

وكان أمين عام وزارة الصحة الفرنسية قد أعلن، أمس الاثنين، عن تسجيل 191 حالة إصابة بالفيروس وعن وفاة امرأة مسنة ليصبح عدد الوفيات 3 أشخاص.

وبهدف الحد من انتشار الفيروس أعلنت السلطات الفرنسية عن سلسلة إجراءات احترازية منها منع التجمعات في المناطق حيث ينتشر الوباء حتى إشعار آخر، علاوة على قرار السلطات إغلاق بعض المدارس في المناطق المعنية، ودعوة السكان لتجنب التنقل واتخاذ أقصى درجات الحيطة.

ويواصل فيروس “كورونا” تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 30 دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة. وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، “فيروس كورونا المستجد”، وباء، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفا عبر نحو 33 دولة.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 87470 شخصا، توفي منهم 2990 شخصا، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، يوم الأحد.