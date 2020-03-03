طيران الإمارات تطلب من موظفيها الحصول على إجازة بسبب “كورونا” تصل إلى شهر كامل

كل الوطن- متابعات- : طلبت شركة طيران الإمارات (حكومية)، الثلاثاء، من موظفيها الحصول على إجازة، في إطار تداعيات انتشار فيروس “كورونا المستجد”، وتأثيره على رحلات الطيران حول العالم.

وأتاحت الشركة لموظفيها، بحسب بيان لها، “خيار التقدم والاستفادة من رصيد إجازاتهم، أو التقدم بطلب إجازة طوعية غير مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى شهر واحد”.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، إن بعض الدول فرضت قيوداً على سفر ودخول أطقم الرحلات والركاب، ما جعل طيران الإمارات تعدل جدول عملياتها، إما بتقليل عدد الرحلات أو إلغائها إلى وجهات معينة.

وتابع الرضا، “تم تعديل جدول رحلاتنا وضبط السعة المقعدية لتلبية الطلب على السفر عبر مختلف المناطق.. هناك بعض التباطؤ في أسواق معينة، فيما سجّلت مناطق أخرى طلباً مرتفعاً”.

ويعمل بالشركة أكثر من 100 ألف موظف، من بينهم أكثر من 21 ألفا من طواقم الطائرات، و4 آلاف طيار بنهاية، مارس/ آذار 2019.

وفرضت ​طيران الإمارات​، قيودا على السفر لعدة دول بسبب تفشي كورونا أبرزها ​إيران والبحرين وأغلب الوجهات إلى الصين.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في 72 دولة، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.