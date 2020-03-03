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قطر.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 8 حالات بعد تسجيل إصابة جديدة مؤكدة، بحسب وزارة الصحة القطرية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
قطر.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 8 حالات بعد تسجيل إصابة جديدة مؤكدة، بحسب وزارة الصحة القطرية

كل الوطن- متابعات- الدوحة – وكالات: أعلنت وزارة الصحة القطرية، الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 8.

وقالت الوزارة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن “المصاب مواطن ممن أجلتهم الدولة على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير/ شباط الماضي، وخضعوا للحجر الصحي فور وصولهم للبلاد”.

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وأشارت أن الحالات السبع التي تم تشخيص إصابتها بكورونا وأعلن عنها مؤخرا، تتمتع بوضع صحي مستقر وتخضع للعلاج في مركز الأمراض الانتقالية.

والسبت، كشفت الدوحة عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

واتخذت قطر عدة إجراءات لمحاصرة تفشي الفيروس شملت فرض قيود على دخول البلاد برا وبحرا وجوا.

وتعد إيران، وفق تقارير أحد أبرز البؤر التي شهدت انتشارا لافتا لفيروس كورونا، مما دعا دولا لاسيما الخليجية لاتخاذ تدابير شملت منع السفر، وإجلاء مواطنيها.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في 71 دولة، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس القاتل.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373190

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