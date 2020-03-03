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ولي العهد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي
2020-03-03T20:29:52+03:00
2020-03-03T20:32:21+03:00عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373217
مع الدكتور فادي نصر
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