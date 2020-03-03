شاهد.. 22 قتيلا وعشرات الجرحى والمفقودين جراء إعصار ضرب الولايات المتحدة

كل الوطن – متابعات

أعلن مسؤولون في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، أن 22 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب العشرات نتيجة إعصار ضرب الولاية وخلف أضرارا كبيرة في المنطقة.

وقالت المسؤولة في إدارة الطوارئ في تينيسي ميليسا هاكس: “سجلنا وفيات في أربع مناطق من الولاية الواقعة في الجنوب الشرقي من البلاد”، فيما أظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية مباني مدمرة بالكامل بعد أعاصير الليلة الماضية.

MNPS interim director Dr. Adrienne Battle and I are assessing the damage caused by this morning’s horrible tornado at Robert Churchwell. The school district is working on a relocation plan for students, teachers, and staff. I’ll continue to assess other damaged areas today. pic.twitter.com/G5cpHLnSKk — Mayor John Cooper (@JohnCooper4Nash) March 3, 2020

من جهته، كتب رئيس بلدية ناشفيل جون كوبر على “تويتر”: “ناشفيل تعاني ومجتمعنا يتألم”، مشيرا إلى أن 50 ألف وحدة سكنية قطعت عنها الكهرباء، وأن هناك “مفقودين”.

Drone video showed storm damage in Mount Juliet, Tennessee, which is located east of Nashville.



A deadly tornado struck the Nashville area in the early hours of Tuesday. https://t.co/SPsh3yBf8p pic.twitter.com/P1QHkNRm64 — NBC News (@NBCNews) March 3, 2020

وأظهر شريط مصور حجم الدمار الذي سببته الأعاصير قبل ساعات من فتح مكاتب الاقتراع في 14 ولاية أمريكية منها تينيسي في ما يعرف بـ”الثلاثاء الكبير”، الذي يشكل محطة حاسمة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

المصدر: وكالات