شاهد.. 22 قتيلا وعشرات الجرحى والمفقودين جراء إعصار ضرب الولايات المتحدة

أعلن مسؤولون في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، أن 22 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب العشرات نتيجة إعصار ضرب الولاية وخلف أضرارا كبيرة في المنطقة.

وقالت المسؤولة في إدارة الطوارئ في تينيسي ميليسا هاكس: “سجلنا وفيات في أربع مناطق من الولاية الواقعة في الجنوب الشرقي من البلاد”، فيما أظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية مباني مدمرة بالكامل بعد أعاصير الليلة الماضية.

MNPS interim director Dr. Adrienne Battle and I are assessing the damage caused by this morning’s horrible tornado at Robert Churchwell. The school district is working on a relocation plan for students, teachers, and staff. I’ll continue to assess other damaged areas today. pic.twitter.com/G5cpHLnSKk