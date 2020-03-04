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“صحة الرياض” تطلق فعاليات توعوية في منتزة نمار

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
“صحة الرياض” تطلق فعاليات توعوية في منتزة نمار

كل الوطن – فريق التحرير

بمتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ، أطلقت “صحة الرياض” عدة فعاليات ومبادرات توعوية في منتزة سد وادي نمار .

وتشمل مشاركة “صحة الرياض” إقامة عدد من الاركان الطبية لتعزيز الصحة العامة .

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وتسهتدف الفعاليات توعية الأطفال والأمهات والآباء وكافة شرائح المجتمع؛ حيث تقدم لهم التوعية الصحية في كل ما يخص الصحة العامة والتثقيف الصحي ، من خلال المثقفين الصحيين ، حيث يحصل الزائر على المعلومة الصحية عن طريق المواد التثقيفية المعدة لهذا الغرض ومن خلال استشارة الأطباء والطبيبات وأخصائي التوعية المتواجدين في الموقع.

كما اشتمل المعرض على ركن جائزة #وعي ، وركن فحص السكر ، وركن فحص الضغط ، وركن #امش_30 ، وكذلك التوعية بفايروس كورونا ، وركن المشورة .
وتأتي هذه المشاركة في اطار مبادرات التثقيف الصحي في “الصحة” والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز مفهوم الرعاية الذاتية لدى أفراد المجتمع، تماشيًا مع مبادرات التحول الوطني لرؤية المملكة 2030، وتمكين أفراد المجتمع بادوار قيادية لصياغة المشاكل الصحية التي يواجهونها ، وذلك تحقيقا لدور التوعية الصحية .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373229

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