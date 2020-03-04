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القبض على وافدين لتورطهم بمشاجرة جماعية في الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
القبض على وافدين لتورطهم بمشاجرة جماعية في الرياض

كل الوطن – واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله حدوث مشاجرة بين مجموعة من الوافدين بأحد الطرق العامة جنوب العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تحديد هوياتهم والقبض على ” 7 منهم تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث “، وتبين أنها نتيجة خلاف سابق بينهم، وقد ضبط بحوزة أحدهم سلاح ناري نوع مسدس غير مرخص، وجارية متابعة القبض على البقية ممن ثبت اشتراكهم بالمشاجرة، وقد تم إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373246

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