ترامب: أجريت حديثا جيدا جدا مع زعيم في طالبان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أنه تحدث مع الزعيم في حركة طالبان الملا برادر، مشيرا إلى أن الحديث كان جيدا جدا.

وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قائلا: “في الحقيقة أجريت حديثا جيدا جدا مع زعيم في طالبان”، دون ذكر اسم برادار، الذي يتزعم التيار السياسي للحركة والذي قاد المحادثات قبل التوقيع على الاتفاق التاريخي بين واشنطن والحركة في الدوحة السبت، وأضاف أنه اتفق مع زعيم طالبان على وقف العنف.

US President Donald Trump (@realDonaldTrump) holds phone conversation with Mullah Abdul Ghani Baradarhttps://t.co/TTWHRb0BP8 pic.twitter.com/k9LtgSvZnJ — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) March 3, 2020

وكان المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، قد قال إن كبير مفاوضي الحركة أخوند، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل بضعة أيام بعد أن وقع الجانبان اتفاقا في الدوحة لانسحاب القوات‭ ‬الأجنبية من أفغانستان وأشار إلى أن المحادثة بين الطرفين استمرت 35 دقيقة.

وكان ترامب قد أعلن أنه سيجتمع شخصيا مع قادة في حركة طالبان في وقت ليس ببعيد.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستعيد قواتها إلى أفغانستان “بسرعة إذا حدث شيء سيء”.

وأوضح أن واشنطن أطلعت الأمم المتحدة وحلف الناتو على الاتفاق مع طالبان، مشيرا إلى أن 29 دولة كانت منخرطة في المفاوضات التي أدت إلى توقيعه.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وطالبان، وقعتا في الدوحة مؤخرا اتفاقا لإنهاء الحرب في أفغانستان، وسحب جميع القوات الأجنبية من هذا البلد خلال 14 شهرا.

المصدر وكالات