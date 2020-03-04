الدمام: ضبط 1.5 طن مواد غذائية في شقة لتحضير الأطعمة لصالح مطعم

كل الوطن – الرياض:

ضبطت بلدية غرب الدمام (الرقابة المسائية بإدارة صحة البيئة) طن ونصف من المواد الغذائية مجهولة المصدر في شقة سكنية، وذلك ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها البلدية.

و أوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني، أن مراقبو البلدية قاموا بضبط مطعم يستخدم أحد الشقق السكنية لتحضير الأطعمة، وذلك أثناء القيام بجولة ميدانيه ضمن الجولات المستمرة التي تنفذها البلدية للتأكد من التزام جميع المحلات التجارية بالأنظمة البلدية, حيث تم ضبط أكثر من طن ونصف الطن من المواد الغذائية والتي يظهر عليها علامات العفن والتلف وعلى أثر ذلك تم إغلاق المطعم ومصادره جميع المواد الغذائية تمهيدا لإتلافها، بالإضافة إلى تطبيق لائحة الجزاءات واتخاذ الإجراءات اللازمة.