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وزير الصحة: عينات 51 مخالطا للمواطن المصاب بفيروس كورونا سلبية وننتظر نتيجة البقية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
وزير الصحة: عينات 51 مخالطا للمواطن المصاب بفيروس كورونا سلبية وننتظر نتيجة البقية

كل الوطن – الرياض:

أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن عينات الفحوصات الطبية لـ 51 شخصا مخالطا للمواطن الذي أصيب بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” سلبيه ويُنتظر نتيجة البقيه البالغ عددهم 19 شخصاً، مبيناً أنه سيتم متابعة حالة المخالطين خلال الأسبوعين القادمين لضمان سلامتهم وعدم ظهور أي أعراض لديهم.

وأوضح معاليه في إيجاز صحفي اليوم أن الحالة الصحية للمواطن المصاب مستقرة ومعزول في أحد المسشتفيات, وتتم متابعة حالته باهتمام.

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وأشار الدكتور الربيعة إلى أن اللجنة المشكلة من المقام السامي لمتابعة فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” والمكونة من 17 جهة حكومية مختلفة تجتمع بشكل يومي، مبيناً أن هناك تنسيق وتناغم كامل بين جميع أعضاء اللجنة والجهات الحكومية التي يمثلونها لحماية المملكة من فايروس كورونا المستجد بإذن الله.

وأهاب معاليه بالجميع, أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة ومن وزارة الصحة وعدم إتباع الشائعات, مؤكدًا إلتزام المملكة ممثلة بوزارة الصحة بالشفافية وإظهار أي بيانات تظهر لإصابات جديدة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373293

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