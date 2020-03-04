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إيطاليا تغلق جميع المؤسسات التعليمية بسبب فيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : منذ 14 ثانية
إيطاليا تغلق جميع المؤسسات التعليمية بسبب فيروس كورونا

قررت السلطات الإيطالية تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في البلاد، بما فيها المدارس والجامعات، حتى منتصف شهر مارس القادم، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373297

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