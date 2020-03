لماذا ينبغي غسل يديك مدة 20 ثانية دائما؟ (صورة)

يشدد مسؤولو الصحة على أن غسل اليدين باستمرار بشكل صحيح، أمر ضروري لمنع انتشار فيروس كورونا.

ولن يساعد تنظيف اليدين جيدا على قتل الجراثيم فحسب، بل يمكن أيضا أن يزيل الأوساخ التي قد تتغذى عليها الفيروسات.

ولكن، هل تعرف معنى غسل اليدين بشكل صحيح؟

يكشف سائل متوهج عن مدى تلوث يديك في حال عدم غسلها، حيث تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، هناك عدة حالات ينبغي غسل اليدين قبلها وبعدها.

ويشمل ذلك قبل وأثناء وبعد إعداد أو تناول الطعام، وبعد استخدام المرحاض أو مساعدة الأطفال على التبول، وكذلك بعد العطاس أو السعال ورعاية شخص مريض، وبالطبع بعد لمس القمامة.

ويعد غسل اليدين أفضل من المطهر اليدوي، كلما أمكن ذلك، لأن الهلام المعقم غالبا ما يترك وراءه بعض الجراثيم.

وكتبت CDC على موقعها على الإنترنت: “يمكن للأيدي النظيفة أن تمنع الجراثيم من الانتشار من شخص إلى آخر، ومن خلال مجتمع بأكمله. من منزلك ومكان عملك إلى مرافق رعاية الأطفال والمستشفيات”.

وتوصي مراكز CDC بغسل اليدين لمدة 20 ثانية، أو غناء أنشودة “عيد ميلاد سعيد” مرتين أثناء ذلك.

Pictured: Why you should ALWAYS wash your hands for 20 seconds: The CDC says that washing your hands is the best way to prevent the spread of coronavirus. We reveal the five recommended steps to ensure a proper hand-washing every time. https://t.co/bDdpi3IcJa pic.twitter.com/9ia20Ek7nr