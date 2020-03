الملياردير بلومبرغ يعلن انسحابه من سباق الرئاسة الامريكية

أعلن الملياردير الأمريكي الشهير، مايكل بلومبرغ، مساء اليوم الأربعاء، انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكية.

وقال بلومبرغ، عمدة نيويورك، في تصريح نقلته وسائل إعلام أمريكية عديدة، إنه عقب النتيجة التي أسفر عنها التصويت في “الثلاثاء الكبير” قررت الانسحاب من سباق الرئاسة.

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American, @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75