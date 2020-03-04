اليابان تستخدم دواء يمكن أن يمنع فيروس كورونا من إصابة خلايا هامة

وجدت مجموعة من العلماء في ألمانيا دواءً يُدعى “camostat mesylate”، من المتوقع أنه يعمل على محاربة مرض “كوفيد-19″، وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد “سارس-كوف-2”.

أظهرت الدراسة الجديدة التي نُشرت الأسبوع الماضي في مجلة “سيل”، أن فيروس “SARS-CoV-2” يرتبط بالخلايا البشرية بطريقة مماثلة لفيروس السارس (المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة)، الذي تسبب في تفشي المرض في جميع أنحاء العالم في عام 2003، حيث يجري الارتباط عن طريق بروتينات فيروسية تسمى بروتينات “سبايك”.

وقالت عالمة فيروسات في كلية مركز العدوى بكولومبيا أنغيلا راسموسن: “لكي يصيب الفيروس خلية، يجب أن يربط نفسه ببروتين على سطح تلك الخلية التي نسميها المستقبل، حيث أن مستقبل فيروس “سارس-كوف-2″، هو بروتين يسمى “ACE2” وتجمع بروتينات “سبايك” بين ACE2 وفيروس “سارس-كوف-2″ لتسمح بذلك بدخول الخلايا إصابتها”.

وأضافت العالمة: “هناك أنزيم يسمى البروتياز “TMPRSS2″، الذي يشغل بروتين “سبايك” وبذلك يكمل دخول الفيروس إلى الخلية”.

وحاول العلماء هنا حظر الفيروس من دخول الخلية عن طريق إيقاف عمل الأنزيم وقد نجح في ذلك دواء “camostat mesylate” خلال الاختبار، حيث منع الفيروس من إصابة خلايا الرئة.

وأشار عالم من معهد غوتينغن في ألمانيا، ستيفان بولمان، “أظهرت الدراسات أن mesylate camostat يمنع إصابة الخلايا بجزيئات تشبه جزيئات فيروس “سارس-كوف-2″ المشتقة من خلايا مريض بفيروس كورونا والأهم من ذلك أن الدواء يمنع استهداف الفيروس لخلايا مهمة مثل الخلايا الطلائية الرئوية البشرية”.

ووافقت سلطات اليابان على استخدام الدواء لعلاج عدد من الحالات غير المعدية لدى الأشخاص، مثل التهاب البنكرياس المزمن والتهاب المريء الارتجاعي بعد العملية الجراحية، كما أجريت بعض الاختبارات على الفئران المصابة بالسارس. ومع ذلك، لم يتم اختباره على المصابين بمرض “كوفيد-19”.

وقالت راسموسن: “يتطلب الأمر إجراء تجارب على البشر لتحديد ما إذا كان الدواء فعالا أم لا”.

ولا يوجد أي علاج ضد مرض “كوفيد-19” تم قبوله رسميا من إدارة الأغذية والعقاقير في الولايات المتحدة، لكن أعلنت أمريكا الأسبوع الماضي عن اختبار دواء جديد “ريديسيفير” الذي أثبت فعاليته ضد متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ويتم الآن استخدمه كدواء تجريبي على المرضى في ووهان الصينية.