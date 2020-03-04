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أمريكا تخطر السودان بإنهاء جميع العقوبات الاقتصادية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
أمريكا تخطر السودان بإنهاء جميع العقوبات الاقتصادية

تلقى البنك المركزي في السودان، اليوم الأربعاء، خطابا من مدير مكتب العقوبات في الخارجية الأمريكية، يفيد بإنهاء جميع العقوبات الاقتصادية المطبقة على السودان.

وأعلن محافظ البنك المركزي السوداني، بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم، في بيان صحفي، نشر اليوم، إنهاء جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و 13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017م.

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ونوه المحافظ، إلى أنه بموجب إلغاء هذين الأمرين، سترفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، باستثناء بعض الأفراد والمؤسسات التي لها ارتباطات بأحداث دارفور.
وأشار البيان إلى أن رفع العقوبات ليس لديه أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية، بحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

وخاطب المركزي السوداني جميع المصارف المحلية و المصارف المركزية العربية والمراسلين، وأبلغهم بالقرارات الجديدة، بهدف تنشيط الحركة المالية بين البلدان لزيادة المنفعة المشتركة.

وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373314

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