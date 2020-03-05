5 عوامل تحدد احتمال العدوى من مصاب بكورونا

كل الوطن – الرياض

ينتقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن طريق رذاذ سوائل الجسم والذي يتطاير عند العطس مثلاً، أو من الأنف عند التنفس بصعوبة. ويقدر الخبراء مسافة الخطر بمترين أو أقل عند الاقتراب من شخص مصاب. لكن يمكن للفيروس أن ينتقل عن طريق سوائل أو رذاذ من المريض على أحد الأسطح، كالمكاتب والطاولات والكاونترات والحمّامات العامة، إذا لمسه شخص آخر وقام بعدها بلمس الأنف أو العين أو الفم قبل أن يغسل يديه.

ويقدر الخبراء الفترة التي يمكن أن يظل الفيروس فيها نشطاً على أحد الأسطح نتيجة تساقطه مع رذاذ المريض بساعتين إلى 9 أيام! لذلك يعتبر التنظيف المستمر من إجراءات الوقاية الهامة، وعدم لمس الأسطح في الأماكن العامة.

وتوجد 5 عوامل تؤثر على احتمال انتقال العدوى عند الاقتراب من مصاب بفيروس كورونا:

* مدى قربك من الشخص المصاب.

* كم من الوقت تمضيه بالقرب من المصاب.

* هل تعرضت للمس قطرات من رذاذ يحتوي على الفيروس.

هل تلمس وجهك كثيراً.

* وبالطبع السن والحالة الصحية يلعبان دوراً في قابلية العدوى.