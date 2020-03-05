جامعة الدول العربية تشيد بجهود قطر

كل الوطن- وكالات = سبتونيك عربى: أشادت جامعة الدول العربية، بالجهود التي بذلتها قطر من أجل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة “طالبان”، كخطوة مهمة لإحلال السلام في أفغانستان.

وقال مجلس الجامعة العربية، في بيان له، عقب اختتام اجتماعه على المستوى الوزاري في القاهرة: “توقيع الاتفاق يعد خطوة أولى مهمة في طريق استكمال عملية السلام الشامل المستدام في أفغانستان بوساطة وجهود مقدرة من قطر”، وذلك حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وأضاف البيان، الذي تلاه وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، أن المجلس “يتطلع إلى استكمال عملية السلام في أفغانستان خلال المرحلة المقبلة، على أن تجمع كافة أطياف ومناطق ومكونات المجتمع الأفغاني، لضمان المستقبل الآمن للشعب الأفغاني”.

وثمن المجلس، “جهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والإدارة الأمريكية، وحرص الولايات المتحدة على إنجاح المفاوضات، وحرص طالبان على تتويج المحادثات باتفاق السلام”.

ووقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع حركة طالبان، يوم السبت الماضي، ما قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

ووقع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد والمسؤول السياسي لطالبان الملا عبد الغني بارادار. وحضر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مراسم التوقيع.