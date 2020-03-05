بعد ظهورها بوجه متورّم.. فنّانة مصرية شهيرة تكشف حقيقة إصابتها بالسرطان

كشفت الممثلة المصرية الشهيرة، فريدة سيف النصر، عن حقيقة إصابتها بالسرطان، وذلك بعد تداول مقطع مصور لها وهي بوجه متورم.

وأشارت في مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة الآن”، المذاع على فضائية “الحدث”، أمس الاثنين، أنها أجرت الفحوصات الطبية اللازمة، واكتشفت أن الإصابة سببها عدة “خراريج” أسفل الأسنان سليمة في الفم.

وكشفت فريدة سيف النصر للبرنامج، عن كواليس طبيعة الورم، فقالت إن أحد الأطباء أخبرها أن سبب الورم حشرة معينة تحدث تورمات بعد لدغها للإنسان وتشبه داء الفيل.

وتعليقا منها على شائعات إصابتها بالسرطان، قالت: “الناس زعموا إنني مصابة بالسرطان، لا أعرف لماذ بلدنا بها إفتاء… لا أعرف لماذا يتمنى الناس وفاتي، ألا تكفي الشائعات التي طالت الفنان عادل إمام بشأن مرضه ووفاته”.

ولفتت فريدة سيف النصر إلى أنها ستستأنف نشاطها الفني، باستكمال تصوير المسلسل التلفزيوني، “أولاد إمبابة”، يوم الخميس المقبل.

وفي ذات السياق، شاركت الممثلة المصرية، اليوم الثلاثاء، مقطع مصور لها، عبر حسابها على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، والذي يظهر شفائها من الورم الذي في وجهها.

وكانت فريدة سيف النصر، أثارت قلق متابعيها ومعجبيها، السبت الماضي، بعد مشاركتها مقطعا مصورا، تظهر فيه بوجه متورم بشدة، وقالت لجمهورها إنها تبكي مثل الأطفال بسبب الورم، مؤكدة أن الذي في الصورة حقيقة وليس ماكياج، وأنها استيقظت في منتصف الليل وهي تصرخ من شدة الألم.

المصدر: سبوتنيك