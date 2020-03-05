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اعلان حالة الطوارئ بولاية ” كاليفورنيا ” الأمريكية بسبب تفشي كورونا
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : منذ 18 ثانية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373344
مع الدكتور فادي نصر
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