قرار حكومي مصري باعتبار جامعة الملك سلمان ضمن المشروعات القومية

كل الوطن – الرياض

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيسه اعتبار مشروعات إنشاء جامعتي الملك سلمان، والجلالة، ضمن المشروعات القومية، وذلك بهدف الإسراع في تنفيذها وفق الاشتراطات المطلوبة، نظراً لقرب تشغيلها اعتباراً من العام الدراسي 2020/2021.

وتعد جامعة الملك سلمان أول جامعة متكاملة تقام في محافظة جنوب سيناء، وتبلغ مساحتها نحو 300 فدان موزعة على 3 مدن هي الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر، يمكنها استيعاب نحو 20 ألفا و500 طالب.

وتقوم رؤية إنشاء الجامعة على أن تكون جامعة ذكية ، رائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً في التعليم والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وتحقق الجودة والتميز والارتقاء ومحفزاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتقدم جامعة الملك سلمان برامج أكاديمية ومهنية متميزة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتوافقة مع احتياجات سوق العمل المحلى ، والإقليمي، والدولي، وتشجيع الابتكار والإبداع والقيـام بالأبحاث العلمية التطبيقية من خلال الشراكة الفاعلة مع جامعات عالمية متميزة ومع مؤسسات سوق العمل لتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين محلياً ودولياً.

وتسعى جامعة سلمان نشر المعرفة الملبية لاحتياجات المجتمع وخطط التنمية المستدامة والربط مع الصناعة في إطار مرن يسمح بالتحسين المستمر والحفاظ على القيم والأخلاقيات المجتمعية مع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.

وتستهدف وزارة التعليم العالي من تدشين جامعة الملك سلمان الدولية ، تأهيل وتخريج كوادر بشرية في مختلف مجالات العلوم الأساسية والإنسانية على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، العمل على نشر الوعي في جميع مجالات العلوم التطبيقية والإنسانية من خلال إنتاج بحث علمي تطبيقي يلبى احتياجات المجتمع المحلى والدولي.

كما تهدف إلى التطوير المستمر والفعال للعملية التعليمية والبحثية وتبني سياسات واضحة لتسويق نتائج البحث العلمي، توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير العمليات التعليمية والبحثية والإدارية ، ونشر الوعي والتعريف بمختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية.

وتسعي الجامعة لجذب الكفاءات العالمية لتوطين ونقل التكنولوجيا لإنتاج بحوث تؤهل للريادة العلمية، فضلا عن تشجيع الابتكار وتقديم الحوافز اللازمة لتحويله لمنتجات متقدمة تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، و تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وتولي الجامعة اهتماما بالمهنية والمسئولية الأخلاقية وإدراج الحاجة للالتحاق ببرامج التعليم المستمر، وتعزيز دور الجامعة في إنتاج ونقل المعارف والمهارات لخدمة المجتمع وتحقيق أعلى مستويات التميز الأكاديمي.

وتسعي جامعة الملك سلمان الدولية لحصول كياناتها المختلفة على الاعتماد الأكاديمي الدولي وتعزيز ترتيبها محليا ودولياً.

وتتضمن رسالة الجامعة التّأكيد على مجموعة من القيم الجوهرية الّتي تعبر عن هويتها الداخلية وتمنحها شخصيتها المميزة ، وهي التميز، النزاهة، التسامح، التمسك بالهوية العربية والأفريقية، الحرية الأكاديمية، الانفتاح على الثقافات المختلفة، التنوع وخلق بيئة متجانسة ومتميزة، عدم التمييز بين الأفراد، الجودة، الإبداع وريادة الأعمال، الاستدامة والتعلم مدى الحياة، احترام القيم والتراث والتنوع الثقافي، التعاون الدولي.