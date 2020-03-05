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أحمد قطان: السعودية لا زالت تطالب باستخدام جميع الوسائل لردع إيران

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : منذ 46 ثانية
أحمد قطان: السعودية لا زالت تطالب باستخدام جميع الوسائل لردع إيران
وكالة الأنباء السعودية (واس)  : قال وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، إن المنطقة العربية تواجه ظاهرة التطرف التي أباحت قتل الأبرياء ونشرت الفوضى والدمار والخراب.

و أضاف قطان في اجتماع الدورة 153 لمجلس الجامعة العربية بالقاهرة، أن المملكة سعت بكل الوسائل الأمنية والقانونية لمحاربة هذه الظاهرة والتحذير من خطورتها، وأنشأت تحالفات إقليمية ودولية لمواجهتها.

وأكد أن من أخطر أنواع الإرهاب الذي تواجهه المنطقة العربية، “هو ما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات سافرة ومستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وتهديده لأمن واستقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم المليشيات المسلحة التي بثت الفوضى والفرقة والخراب في دول عربية عديدة”.

وأوضح أن “الرياض دعت مرارا إيران إلى الكف عن هذا السلوك المشين والعمل العدائي الخطير الذي يهدد استقرار أمن الدول وسلامة الشعوب، ويسعى للفرقة والخلاف والطائفية دون رادع”.

وتابع قائلا: “لازلنا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية العدائية ورعايتها للأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وباستخدام جميع الوسائل لردع إيران عن الاستمرار في هذا السلوك العدائي الخطير”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373354

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