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أحمد قطان: السعودية لا زالت تطالب باستخدام جميع الوسائل لردع إيران
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : منذ 46 ثانية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373354
مع الدكتور فادي نصر
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