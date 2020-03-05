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إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 109 عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 3 آلاف

كل الوطن- فريق التحرير
2020-03-05T12:07:30+03:00
2020-03-05T12:07:48+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 109 عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 3 آلاف

كل الوطن- وكالات- روما- الاناضول   : ارتفعت، الأربعاء، حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 109، وأكثر من 3 آلاف إصابة.

وأعلنت السلطات الإيطالية، ارتفاع عدد الوفيات، اليوم، من 79 إلى 109، فيما بلغت الإصابات 3 آلاف و89 حالة قابلة للزيادة، حسبما نقلت “أسوشيتيد برس”.

وعلى خلفية تخطي وفيات كورونا المئة، أصدرت وزارة التعليم الإيطالية قرارا بغلق المدارس والجامعات حتى 15 مارس/ آذار الجاري.

كما أعلنت السلطات تنظيم جميع الفعاليات الرياضية في البلاد دون جمهور لمدة 30 يوما بدءا من 3 أبريل/ نيسان المقبل.

وتعد إيطاليا بؤرة تفشي كورونا في أوروبا لاسيما في إقليمها الشمالي لومبادريا.

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 82 دولة، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الف

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373361

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