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فلسطين تعلن حالة الطوارئ بسبب “كورونا”.. إغلاق المساجد والكنائس في محافظتي بيت لحم وأريحا
2020-03-05T12:19:37+03:00
2020-03-05T13:03:57+03:00عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 47 دقيقةآخر تحديث : منذ 47 دقيقة
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373375
مع الدكتور فادي نصر
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