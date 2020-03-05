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فلسطين تعلن حالة الطوارئ بسبب “كورونا”.. إغلاق المساجد والكنائس في محافظتي بيت لحم وأريحا

كل الوطن- فريق التحرير
2020-03-05T12:19:37+03:00
2020-03-05T13:03:57+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 47 دقيقةآخر تحديث : منذ 47 دقيقة
فلسطين تعلن حالة الطوارئ بسبب “كورونا”.. إغلاق المساجد والكنائس في محافظتي بيت لحم وأريحا

رام الله- وكالات لأناضول-:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، حالة الطوارئ في محافظتي بيت لحم (جنوب)، وأريحا (شرق)، وإغلاق المساجد والكنائس المؤسسات التعليمية لمدة 14 يوما، بعد الاشتباه بوقوع إصابات بفايروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، أنها حوّلت أحد فنادق مدينة بيت لحم، مقرا للحجر الصحي.

وأعلنت عن وقف استقبال كافة المجموعات السياحية وإلغاء الحجوزات الفندقية.

وقالت الوزارة، إن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفايروس “كورونا”، بين عدد من الموظفين في أحد فنادق محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وأضافت، إنه تم أخذ الفحوصات اللازمة، وبانتظار النتائج.

ودعت الوزارة، المواطنين الى الهدوء وضبط النفس، وانتظار تعليمات وزارة الصحة الإجرائية والاحترازية .

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في 71 دولة، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس القاتل.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373375

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