د. خيرية السقاف : يا لبنان تشجينا!!.

«ضياعٌ» لبنان الثقافة، لبنان الجمال، واللوز،

لبنان الروشة، والفنون، والأدب، والشعر..

لبنان الجبل، والموال، وطير «الورور»..

لبنان «الفستان» الحرير، والعقد الأثير، و«التبولة» الشهية..

«ضياع» في تيه،

طحين في رحى،

ضجيج في فراغ،

دموع، و غضب، صراخ، و لهب،

شتات، وذهول..

لبنان، الحكمةُ فيك ضيعها باري القوس..

الذي دلق الزيت في النار، الذي ذر الرماد في العيون،

الذي سرق الدفء من الشال، الذي فرق الجمع في المقهى،

الذي أزهق العصفور فوق الغصن، الذي جرح الـ«غنِّية» في حنجرة الناي،

الذي أدمى الجدول للينبوع، الذي فرغ الليرة من وزنها،

الذي بتر الشجرة في ضلع جبلها،

الذي كشف قناع الجهل ببري القوس!!

لبنان،

«يا باري القوسَ بريا ليس يُحكِمه

لا تُفسد القوسَ اعطِ القوس باريها»..

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دكتورة خيرية السقاف

الجزيرة