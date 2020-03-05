داخل المختبر الرائد في سباق الوصول إلى لقاح فيروس كورونا (فيديو)

تتسابق المختبرات في جميع أنحاء العالم لإيجاد لقاح يعمل بشكل فعال ضد فيروس كورونا الجديد. أطلع رئيس شركة “CureVac” الألمانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استراتيجيته لتطوير اللقاح بشكل سريع. CNN نشرت فيديو من داخل مقر الشركة في ألمانيا لرؤية سير العمل على اللقاح.
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