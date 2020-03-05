فيديو متداول لعدد كبير من الجثث في أروقة مستشفى قم بإيران قضوا جراء “كورونا”

أظهر مقطع فيديو متداول عددا كبيرا من أكياس الجثث لأشخاص قيل إنهم ضحايا فيروس كورونا في مستشفى إيراني، وسط مخاوف من أن طهران تخفي المدى الحقيقي لتفشي المرض.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم تصوير اللقطات بواسطة الطاقم الطبي في مستشفى بمدينة قم في إقليم شمال إيران، حيث تم اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا هناك.

ويظهر الفيديو الذي لم يتم التحقق من صحته بعد، والذي تم تداوله بشكل كبير في الإنترنت، صفوفا من حقائب سوداء يبدو أنها مخصصة لتسع جثامين الموتى وهي ملقاة على أرضيات المستشفى.

ولا يوجد بعد أي رد رسمي بخصوص الفيديو، ولا يوجد بعد سبب واضح لعدم دفن الجثث، لكن صحافيا محليا واحدا على الأقل يزعم أنه بسبب عدم وجود مساحة للدفن.

ويأتي الفيديو وسط اتهامات بأن الحكومة الإيرانية تتكتم على المدى الحقيقي لانتشار الفيروس التاجي القاتل في البلاد.

وأبلغت إيران أمس الأربعاء عن 15 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا واكتشاف 586 إصابة، وتعتبر أكثر المحافظات تضررا محافظتي طهران وقم.

المصدر: ديلي ميل