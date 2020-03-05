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الأمير فيصل بن بندر يتسلم تقرير مكافحة المخدرات بالمنطقة

كل الوطن- فريق التحرير
2020-03-05T14:28:16+03:00
2020-03-05T16:21:04+03:00
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
الأمير فيصل بن بندر يتسلم تقرير مكافحة المخدرات بالمنطقة

كل الوطن- – واس :  استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم امس، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي وعدد من ضباط وأفراد الفرق الميدانية.

وتسلم سموه التقرير السنوي لجهود مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة للعام 1440هـ، مستمعاً لشرح مفصل عما تضمنه التقرير والجهود في مجال مكافحة المخدرات. كما اطلع الأمير فيصل بن بندر على عرض مرئي عن القضايا الأمنية المعلنة مؤخرا،

وفلم عن جهود مديرية المنطقة في الجانب الميداني والتوعوي. ووجه سمو أمير المنطقة قادة الفرق الميدانية لبذل المزيد من الجهد في محاربة آفة المخدرات التي تستهدف المملكة. كما استقبل سمو أمير منطقة الرياض في مكتبه أمس مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج ورؤساء مجالس الجمعيات البيئية بالمنطقة. ط

واستمع سموه لأهم الأعمال والمنجزات المرتبطة بالشأن البيئي التي تمت خلال الفترة الماضية من قبل الجمعيات البيئية بالمنطقة، منوهًا بالأعمال التطوعية التي بذلت من الجميع في سبيل الحفاظ على البيئية ومقدراتها، داعياً الجمعيات للاستفادة من بعضها البعض حيث يسهم ذلك في توحيد الجهود. وثمن الأمير فيصل بن بندر الجهود المبذولة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373416

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