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بمناسبة يوم الأم : الاميرة عادلة بنت عبدالله تزور «سعود الطبية»

كل الوطن- فريق التحرير
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : منذ 17 ثانية
بمناسبة يوم الأم : الاميرة عادلة بنت عبدالله تزور «سعود الطبية»

كل الوطن-  – واس: استقبلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمستشفى الأطفال صباح أمس الأربعاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية سند لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، بمناسبة يوم الأم، لتقديم الهدايا للأطفال المرضى وأمهاتهم.

وقدمت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز شكرها وتقديرها لأمهات الأطفال المرضى على صبرهم وتحملهم لهذه الظروف الصعبة، وعلى تعاونهم مع الطاقم الطبي في تنفيذ مراحل العلاج، داعية الله عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على الأطفال المرضى، وأن يرزقهم موفور الصحة والعافية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373420

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