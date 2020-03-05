“صحة الرياض” تواصل حملتها التوعوية للوقاية من فايروس “covid19” في مطار الملك خالد

كل الوطن – فريق التحرير

تواصل “صحة الرياض” جهودها التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد “covid19” ، حيث تتواصل حملتها التوعوية عن الوقاية من عدوى كورونا المستجد ، وذلك في مطار الملك خالد الدولي .

وأكدت “صحة الرياض” من خلال الحملة على أهمية التقيد بالاحتياطات الوقائية للالتهابات التنفسية عامة والتي تشمل المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

كما بينت من خلال المثقفين الصحيين لديها ماهية فيروس كورونا المستجد الذي ظهر مؤخراً و يسبب عدوى الجهاز التنفسي بدرجات متفاوتة.

وأضافت أن الفيروس ينتقل من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طرق المخالطة القريبة دون حماية.

موضحة أنه لا يوجد حتى الآن علاج نوعي أو لقاح للفيروس ، ولكن يمكن تجنبه بأساليب الوقاية الصحيحة.

وتضمنت الرسائل التي قدمها مختصو التوعية في “صحة الرياض” ، الإشارة إلى أعراض الإصابة بالفيروس ، ومن أبرزها” الحمى و السعال وضيق التنفس، وأحيانا تتطور إلى التهاب رئوي، وقد يتسبب في مضاعفات حادة لدى الأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي والمسنين، والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة، ودعت الصحة من يشعر بهذه الأعراض بالتوجه إلى أقرب مرفق صحي.

وإضافة إلى ذلك فقد تم إصدار نصائح للمسافرين المتجهين للمناطق التي ظهر فيها المرض، وتشمل” تجنب الاتصال بالحيوانات (حية أو ميتة)، أو المنتجات الحيوانية، أو التواجد في أسواق تداول الحيوانات، وتجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية.

وشددت “صحة الرياض” على من تظهر عليه أعراض الإصابة بعدوى تنفسية، فينبغي عليه البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية، مع تغطية الفم والأنف بالمناديل عند الكحة أو العطاس، والمحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون أو بالمعقمات الكحولية.

وأكدت “صحة الرياض” على أهمية التزام كافة أفراد المجتمع بإتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد والتي تنشرها حسابات الصحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل مع مركز صحة ٩٣٧ للإستفسارات والإستشارات المتعلقة بكورونا .