بيلوسي تصف ترامب بـ “أخطر شخص في تاريخ أمريكا”

وقالت بيلوسي: “لدي مشاكل حقيقية مع هذا الرئيس لأنه لا يقول الحقيقة ، إنه لا يحترم الدستور ويؤذي الأطفال” !.

“عظمة أمريكا هي أننا سنقاوم ما فعله ونخرج منه وأنا أشعر بالثقة حول قدرتنا على القيام بذلك “.

ومضت بيلوسي قائلة إنها تريد من الديمقراطيين الفوز في الترشيحات حتى يتمكنوا من التركيز على محاربة ترامب لأن البلاد “لا يمكنها الصمود معه أربع سنوات أخرى”.

وقالت بيلوسي: “لدينا أخطر شخص في تاريخ بلدنا يجلس في البيت الأبيض. هذا مختلف عن ما حدث في عام 2016. اعتقد الناس أن هيلاري ستفوز فلم يعبروا جميعا عن رأيهم لأنه لم يكن ممكن لأحد أ، يعتقد بانتخاب شخص مثل دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة ، لكن إذا لم نخرج لنعبر وننتخب ، فإن من يخرجون هم من سيحددون مصير الانتخابات “.

وطالبت بيلوسي ، الديموقراطية رفيعة المستوى ، علناً أن يتجمع الحزب حول أي مرشح تم اختياره ، لكنها أبدت حيرتها سراً داخل الحزب حول أجندة ساندرز المتطرفة وتأثيره المحتمل على سباقات الكونغرس