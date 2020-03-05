تسجيل الدخول
» » بيلوسي تصف ترامب بـ “أخطر شخص في تاريخ أمريكا”

بيلوسي تصف ترامب بـ “أخطر شخص في تاريخ أمريكا”

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : منذ 8 ثواني
بيلوسي تصف ترامب بـ “أخطر شخص في تاريخ أمريكا”

كل الوطن- وكالات: في مقابلة مع فارايتي ، بينت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي خيبة آمالها في عملية الترشيح وإحباطاتها من إدارة ترامب، واصفة دونالد ترامب بأنه أخطر شخص في تاريخ أمريكا.

وقالت بيلوسي: “لدي مشاكل حقيقية مع هذا الرئيس لأنه لا يقول الحقيقة ، إنه لا يحترم الدستور ويؤذي الأطفال” !.

“عظمة أمريكا هي أننا سنقاوم ما فعله ونخرج منه وأنا أشعر بالثقة حول قدرتنا على القيام بذلك “.

اقرأ أيضا...

ومضت بيلوسي قائلة إنها تريد من الديمقراطيين الفوز في الترشيحات حتى يتمكنوا من التركيز على محاربة ترامب لأن البلاد “لا يمكنها الصمود معه أربع سنوات أخرى”.

وقالت بيلوسي: “لدينا أخطر شخص في تاريخ بلدنا يجلس في البيت الأبيض. هذا مختلف عن ما حدث في عام 2016. اعتقد الناس أن هيلاري ستفوز فلم يعبروا جميعا عن رأيهم لأنه لم يكن ممكن لأحد أ، يعتقد بانتخاب شخص مثل دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة ، لكن إذا لم نخرج لنعبر وننتخب ، فإن من يخرجون هم من سيحددون مصير الانتخابات “.

وطالبت بيلوسي ، الديموقراطية رفيعة المستوى ، علناً أن يتجمع الحزب حول أي مرشح تم اختياره ، لكنها أبدت حيرتها سراً داخل الحزب حول أجندة ساندرز المتطرفة وتأثيره المحتمل على سباقات الكونغرس

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373475

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.