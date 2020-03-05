الصحة المصرية : أول حالة إصابة لمواطن مصري داخل البلاد بفيروس “كورونا”

كل الوطن- سبتونيك عربى: أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن مصري عائد من الخارج.

وأكدت الوزارة، في بيان مشترك مع منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، “اكتشاف أول حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج”.

وأوضحت الوزارة، أن “الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاما عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية، اليوم الخميس الموافق 5 مارس 2020، وجاري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة”.