تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الخميس، أن أول حالة وفاة بفيروس “كورونا” المستجد، تم تسجيلها اليوم في بريطانيا.

وأضافت المحطة أن المريض كان مسنا ومصابا بمشكلات صحية أخرى، وتوفي بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس.

Patient with underlying health conditions becomes first person with coronavirus to die in the UK, hospital says https://t.co/MFz4VlutfU