بالصور والفيديو.. “صحن المطاف” يتصدر “ترند” المملكة.. والمغردون يؤيدون التدابير الاحترازية

كل الوطن – الرياض:

تداول مغردون بشكل لافت صورا ومقاطع فيديو لصحن المسجد الحرام، بعد إخلائه من جموع المصلين والطائفين، مبدين معها تأثرهم بالمنظر ومعبرين بصادق الدعوات بأن يحفظ المولى الكريم بيته الحرام من كل سوء وشر، وأن يديم على المملكة أمنها وعزها، مستذكرين جهود قادتها في خدمة الحرمين الشريفين، وفي رعاية ضيوف الرحمن ليؤدوا شعائرهم براحة وطمأنينة.

هاشتاق #صحن _ المطاف تصدر “ترند” المملكة منذ ساعات النهار الأولى وأثنى خلاله المغردون على التدابير التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار عدوى كورونا، مشيرين إلى تماشي الخطوات المتخذة من قبل الجهات الحكومية مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي أمرت بحفظ الأنفس ودفع الأضرار، كما أكد ذلك سماحة مفتي عام المملكة عبدالعزيز آل الشيخ في تعليقه على قرار تعليق العمرة ” قرار نافع ومفيد ويراعي الحفاظ على سلامة المسلمين قاصدي بيت الله الحرام والراغبين بزيارة المسجد النبوي”، وأيضا الدكتور محمد السعيدي الذي نشر تغريدة يقول فيها: (إجراءات المملكة العربية السعودية في تعليق العمرة إجراءات جريئة وحكيمة واستباقية وفي وقتها المناسب، نسأل الله أن يقي بلادنا وبلاد المسلمين شر كل ذي شر ويجنبهم الفتن والأسقام). فيما غرّد آخرون بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وأبيات شعرية تبين مكانة البيت الحرام.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت، اليوم الخميس، إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة، إضافة إلى إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.