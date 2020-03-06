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المملكة تعيد فتح الحرمين الشريفين بعد إغلاقهما لتعقيمهما

كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنيامحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 40 ثانيةآخر تحديث : منذ 40 ثانية
المملكة تعيد فتح الحرمين الشريفين بعد إغلاقهما لتعقيمهما

أفادت قناة الإخبارية الرسمية السعودية، أن سلطات المملكة أعادت فتح المسجد الحرام في مدينة مكة والمسجد النبوي في المدينة بعد إغلاقهما لتعقيمهما بهدف وقف تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وكانت السعودية قد أغلقت الحرمين الشريفين أمام الحجاج الأجانب والسياح من نحو 25 دولة، بعد انتهاء صلاة العشاء أمس الخميس بساعة، على أن تعيد فتحهما قبل صلاة فجر اليوم بساعة.

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وقال مصدر سعودي مسؤول إن الإغلاق جاء وفقا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم وذلك في غير أوقات الصلاة.

وكانت السعودية قد أعلنت عن رصد خمس حالات إصابة بفيروس “كورونا”.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373529

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