الطائرات الحربية تغيب عن سماء إدلب منذ بدء سريان وقف إطلاق النار

كل الوطن – الرياض:

تشهد محافظة إدلب في شمال غرب سوريا غياباً تاماً للطائرات الحربية عن أجوائها منذ دخول وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا وتركيا حيز التنفيذ، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومراسلو وكالة فرانس برس الجمعة.

وبدأ عند منتصف ليل الخميس الجمعة وقف لإطلاق النار أعلنه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، في محاولة لوضع حد لأكثر من ثلاثة أشهر من تصعيد عسكري دفع بنحو مليون شخص إلى الفرار، في إحدى أكبر موجات النزوح منذ بدء النزاع قبل تسعة أعوام.

وأفاد المرصد صباح الجمعة عن “غياب تام للطائرات الحربية التابعة لقوات النظام وحليفتها روسيا عن أجواء إدلب” منذ بدء الهدنة.

ودارت، وفق المرصد، “اشتباكات متقطعة مع تبادل لاطلاق النار في الساعات الثلاث الأولى من يوم الجمعة، من دون تسجيل أي خسائر بشرية، ثم توقفت لاحقاً”.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس “يسود الهدوء الحذر والهدنة لا تزال صامدة حتى الآن”.

وأفاد مراسلو فرانس برس عن هدوء تام قرب جبهات القتال.