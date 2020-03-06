“الصحة” تدعو المواطنين بالإفصاح عن تواجدهم في إيران خلال الـ 14 يوماً الماضية

كل الوطن – واس:

طالبت وزارة الصحة المواطنين الذين زاروا إيران خلال الـ 14 يوماً الماضية بالإفصاح عن مكان تواجدهم في إيران بالإتصال على رقم الصحة 937 ومن خارج المملكة 966920005937+، حفاظاً على صحت المواطنين، وصحة أسرهم والمجتمع.

وكانت وزارة الخارجية قد دعت أمس الخميس جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فورًا، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني ( 937 ) المخصص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حثت المواطنين الذين يزورون إيران حالياً بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.

وأكد الخارجية أنه سيتم استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك قبل نهاية يوم السبت 12 رجب 1441 الموافق 7 مارس 2020.

وأشارت الوزارة أن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها المواطنين الذين زاروا إيران، بمنحهم هذه الفرصة وعدم اتخاذ أي إجراءات ينص عليها النظام ضدهم، كما أن الدولة حريصة كذلك على سلامة الأهالي وذوي الذين تواجدوا في المناطق الموبوءة، حيث تهدف هذه الإجراءات للمساعدة على سلامتهم وسلامة الجميع.