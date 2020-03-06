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إمام المسجد النبوي: ينزل الله الداء امتحانًا واختبارًا وتذكيرًا

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كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنيامحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : منذ 18 ثانية
إمام المسجد النبوي: ينزل الله الداء امتحانًا واختبارًا وتذكيرًا

كل الوطن – الرياض

أيد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح بن محمد البدير – في خطبة الجمعة – الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا , ومنها تعليق الدخول للمملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي بصفة مؤقتة , وأشاد بحكمة هذا القرار وسمو أهدافه وجليل مقاصده وعظيم فائدته وعائدته على صحة الأبدان والبلدان , داعيا الجميع لسؤال الله المعافاة فإنه لم يؤت عبد بعد يقين خيرا من معافاة.

وقال : لقد طعن العالم في رئتيه بداء كورونا , ذلك الوباء الذي سلب الأجفان كراها , والأبدان قواها , وغزا البلدان وغشاها , وفتق الأجواء , وشق الأرجاء , وأفسد الهواء , فسبحان من ينزل الداء ويأذن بالعدوى إذا شاء , امتحانا واختبارا , وتذكيرا وتخويفا , فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره , والتجئوا إليه , واطلبوا الحماية والوقاية منه , وحافظوا على الأذكار والأدعية المأثورة , فليس أنفع للوباء من الدعاء وصدق الالتجاء.

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وأضاف: الأوبئة تكون ثم تهون , وكم من أوبئة حلت ثم اضمحلت , وجلت ثم جلت , وتوالت ثم تولت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل ؟ قال : كلمة طيبة” , والعرب تسمى اللديغ سليما , والكسير جبيرا تفاؤلا , فانشروا الفأل والطمأنينة , ولا يكن أحدكم مذياعا أو فزاعة كلما سمع خبرا أطاره وأشاعه.

وقال: اتقوا مضار العلل ومواطن البلاء , فقد قال صلى الله عليه وسلم : ” ومن يتق الشر يوقه ” , وخمروا الوجه عند العطاس والسعال , وغطوه بالمناديل ونحوها لئلا يؤذي أحدكم جليسه , بالنفاثة التي تخرج من فمه أو أنفه أو بالميكروبات التي تنتشر في محيط العطسة أو السعلة , لأن العدوى قد تنتقل بأمر الله تعالى بواسطة استنشاق الرذاذ الملوث في الهواء , والفضلة المنتشرة للشخص المصاب , واغسلوا الأيدي قبل الطعام وبعده , وبعد قضاء الحاجة وبعد ملامسة من تخشى العدوى بملامسته , وكلما أصاب اليدين من أذى من عرق أو وسخ أو قذر.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373576

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