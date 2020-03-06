مساجد الأحساء تُلزم المصلّين بتعقيم اليدين

كل الوطن – الرياض

استجابة للحملة العملية والتوعوية التي أطلقها المملكة عبر جميع قطاعاتها الحكومية والأهلية الرامية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو انتشاره، فقد لجأت بعض المساجد في محافظة الأحساء إلى الحث الشديد للمصلين يوم أمس الجمعة إلى القيام بعملية تعقيم اليدين قبل دخول المساجد، حيث تصدرت وسائل التعقيم المختلفة مداخل المساجد، وتطلب المشرفون عليها من كل مصل ٍ قبل الدخول تعقيم يديه.

وأثنى المصلون على ماتم توفيره وسائل التعقيم من قبل المساجد مواكبة لجهود الدولة في هذا الجانب، كما أشادوا بما تفضل به الخطباء من نشر الوعي في وسط المجتمع، لافتين إلى أن هذه الصورة من التكاتف والتلاحم المجتمعي إنما يأتي تعضيداً لجهود الدولة.

إلى ذلك أشاد خطباء الجوامع والمساجد في محافظة الأحساء بالجهود التي قامت بها المملكة الرامية للحد من انتشار فيروس كورنا ومنها تعليق أداء العمرة إلى حين انتهاء الفترة الحرجة الحالية التي رأت الدولة رعاها الله اتخاذ كافة السبل الطبية الدقيقة ومعها الإجراءات العملية الأخرى حماية للمجتمع من هذا الوباء الخطير، وأوصى الخطباء المصلون إلى أهمية اتباع كافة التعليمات التي يوصي بها المختصون وتؤكد الجهات المعنية في وزارة الصحة وغيرها بضرورة تجنب بعض الأمور التي قد تؤدي إلى اتشار هذا الفيروس ومن ذلك الابتعاد عن التجمعات الكبيرة، والتقبيل والمصافحة للأشخاص الذين قد يشتبه في إصاباتهم.