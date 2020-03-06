السعودية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية في تونس

دانت المملكة العربية السعودية التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس، وراح ضحيته عون أمن برتبة ملازم أول.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: “تعرب “الوزارة عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، والذي تسبب باستشهاد رجل أمن وإصابة آخرين.

وأضافت الخارجية أن الرياض تجدد التأكيد على موقف المملكة الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية التونسية في مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها.

وكالات