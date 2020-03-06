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شرطة الشرقية: القبض على تشكيل عصابي من الوافدين ارتكبوا جرائم سرقة ونشل

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : منذ 13 ثانية
شرطة الشرقية: القبض على تشكيل عصابي من الوافدين ارتكبوا جرائم سرقة ونشل

كل الوطن – واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( أربعة من الوافدين )، أعمارهم تتراوح ما بين العقد الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بنشل الحقائب وسرقة الأموال والمقتنيات من المارة بالأسواق والطرق العامة بمدينة الدمام؛ وقد أقروا بارتكاب ما يربو على 96 حادثة نشل، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373593

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