د. عبدالمجيد الجلاَّل: أمريكا وطالبان وتقاطع مصالح مُثير !

من قواعد اللعبة السياسية بين الأمم ، لا صداقة ولا عداوة دائمة ، بل مصالح دائمة، لذا ، فإنَّ التوقيع على الاتفاق التاريخي ، بين الولايات المتحدة الأمريكية ، وحركة طالبان ، بمثابة ترجمة حرفية لقواعد هذه اللعبة.

بعد أكثر من 18 عاما ، على التورط الأمريكي في المستنقع الأفغاني ، وخسارة نحو 3500 من جنودها ، وجنود الناتو ، وخسارة أكثر من 2000 مليار من الدولارات الأمريكية ، والأهم الفشل العسكري الأمريكي في القضاء على حركة طالبان ، والفشل كذلك في منع تمددها واتساع نشاطها على الساحة الأفغانية ، أُضطر الأمريكي أخيراً ، للتراجع عن استراتيجيته الفاشلة ، ولجأ إلى خيار التفاوض والتفاهم مع عدوه العسكري والأيديولوجي ، ورضخ لمطالب حركة طالبان بانسحاب الجيش الأمريكي والناتو من أفغانستان ، خلال فترة 24 شهراً .

إذن ، الولايات المتحدة الأمريكية ، وصلت إلى مرحلة القناعة بأنَّ استمرار قتال طالبان غير مجدي ، ولا يخدم مصالحها ، وإن كابرت بالاستمرار في الحرب ، فسوف تتكبد المزيد من الخسائر البشرية والمالية .

بالتأكيد هذه القناعة الأمريكية جاءت متأخرة جداً ، بعد موجات من العنف والاقتتال، وسفك الدماء ، وتشريد شعب بأكمله ، وتحويل أفغانستان إلى نموذج للدول الفاشلة.

كان الرئيس الأمريكي رونالد ترامب ، قد وعد ناخبيه أثناء حملته الانتخابية عام 2016 بإنهاء حروب أمريكا ، التي تورط فيها أسلافه ، وإعادة الجنود الأمريكيين إلى وطنهم ، ولم يكن الاتفاق التاريخي مع حركة طالبان ، تنفيذاً لوعده ، لكنه في حقيقة الأمر ، كان نتيجة لفشل الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان ، بشكلٍ دفع الرئيس ترامب إلى التفاهم مع حركة طالبان.

الخطأ الكارثي الأمريكي بغزو أفغانستان ، ينبغي أن يكون درساً للقوى العالمية حتى لا تنساق لممارسة العنتريات ، والقوة الغاشمة ، وتتسبب في خلق عدم الاستقرار في دولٍ بعينها ، وتُحيلها ، إلى بؤرٍ ، تعتاش عليها الفوضى والأزمات.

ما حدث ، يؤكد من جديد ، أنَّ صفة الإرهاب ، التي تعتمدها الكثير من الدول والحكومات ، وخاصة الإدارة الأمريكية ، ترتبط أساساً ، بمصالحها وأهدافها ، ولا تلتزم بمعايير الإرهاب المحددة ، والمعروفة ، فعلى سبيل المثال صنفت الإدارات الأمريكية المتعاقبة حركة طالبان كمنظمة إرهابية ، حين كان نشاطها لا يتماهى مع الأجندة والمصالح الأمريكية ، وفي خطوة مغايرة تماماً جلست معها وتفاوضت وتفاهمت ، وسوف تزيلها قريباً من قائمة الإرهاب الأمريكية.

خلاصة القول ، العالم كله ، تحكمه لغة المصالح ، والمنافع ، وهي اللغة السائدة، وفي الغالب ، هي اللغة المسؤولة عن التخبط والفوضى التي يعيشها هذا البلد أو ذاك.